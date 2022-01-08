— Полностью справедливая победа в этой номинации у Кокорина. Зато хоть как-то отметился. Я не знал, что существует такая награда. Благодаря Кокорину вот узнал. Спасибо ему, — приводит слова Мостового "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 30-летний Кокорин стал обладателем награды "шут года" премии "Золотая урна", которая вручается худшим игрокам чемпионата Италии за календарный год.
Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе прошлого года. В 2021 году нападающий принял участие в девяти матчах, в которых не отметился голевыми передачами.
Контракт Кокорина истекает в 2024 году.
Мостовой — о награде "Золотая урна" Кокорина: полностью справедливая победа в этой номинации у Кокорина
Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал получение форвардом "Фиорентины" Александром Кокориным премии "шут года".
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