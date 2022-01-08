— Думаю, что это оскорбления в нашу сторону через Кокорина. Итальянцы смеются над нами. Особенно журналисты. Очень обидно за ситуацию, а Александра очень жалко, — цитирует Кавазашвили "СЭ".
Награда "Золотая урна" вручается одним из сатирических изданий Италии худшим игрокам местного чемпионата по итогам календарного года. Кокорин выиграл номинацию "шут года".
Мостовой — о награде "Золотая урна" Кокорина: полностью справедливая победа в этой номинации у Кокорина
"Итальянцы смеются над нами". Кавазашвили — о "Золотой урне" Кокорина
Бывший футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал номинацию "шут года" премии "Золотая урна", в которой победил форвард "Фиорентины" Александр Кокорин.
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