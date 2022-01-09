Червиченко - о награде Кокорину в Италии: думаю, ему это все равно. Деньги капают, и это основное

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- Думаю, что да. Все-таки с учетом того, сколько шума было вокруг этого перехода, зарплату футболиста и то, какую отдачу от игрока мы видим, все правильно. Но у меня здесь больше разочарования не от зарплаты и трансфера игрока, а от самой распиаренности этого перехода.Он переходил в «Фиорентину» как чуть ли не самый талантливый футболист в России, закрыв дорогу для многих молодых талантливых ребят. Потому что по отдаче Кокорина в клубе будут судить об остальных наших игроках.То есть если этот игрок у них самый талантливый, то что же тогда менее талантливые могут показать? Я сразу понимал, что этот переход не будет полезен для репутации нашего футбола. Так оно и оказалось.- Я думаю, что по большому счету ему это все равно. Мне кажется, что за эти годы Кокорин оброс плотным защитным слоем. В общем, деньги ему капают, и это основное.Виктория Яковлева,