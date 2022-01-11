Первый тренер Миранчука: Леше не подходит стиль игры "Аталанты", а Гасперини уперся и придерживается своей философии

Александр Воронков, первый тренер полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о ситуации игрока в итальянском клубе.

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"Мне кажется, Гасперини ждал от Леши чего-то большего, думал, что он будет отрабатывать на каждой части поля и подойдет под его философию. Но это не так, Леше не подходит такой стиль игры. А Гасперини уперся и придерживается своей философии, поэтому, наверное, в этом у них есть какие-то точки несоприкосновения. Но я уверен - если Гасперини даст Леше больше времени, он не пожалеет", - заявил Воронков.



Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук принял участие в 11 матчах. На счету 26-летнего полузащитника один гол и три результативные передачи.



Источник: Воронков поделился мнением о проблемах Миранчука с количеством игрового времени в "Аталанте". По его словам, главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини ждал от Алексея большего, но при этом россиянину не подходит стиль игры "Аталанты"."Мне кажется, Гасперини ждал от Леши чего-то большего, думал, что он будет отрабатывать на каждой части поля и подойдет под его философию. Но это не так, Леше не подходит такой стиль игры. А Гасперини уперся и придерживается своей философии, поэтому, наверное, в этом у них есть какие-то точки несоприкосновения. Но я уверен - если Гасперини даст Леше больше времени, он не пожалеет", - заявил Воронков.Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук принял участие в 11 матчах. На счету 26-летнего полузащитника один гол и три результативные передачи.Источник: Sport24