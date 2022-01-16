Первый тренер Миранчуков: "Дженоа" - команда не уровня Алексея. Там ничего нет, бардак, перспективы слабые

Первый тренер Алексея и Антона Миранчуков Александр Воронков высказал мнение о возможном переходе Алексея Миранчука из "Аталанты" в "Дженоа".

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Ранее стало известно, что 26-летний российский полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук может стать игроком "Дженоа". "Грифоны" заинтересованы в том, чтобы взять атакующего хавбека - Мне кажется, Леше не нужно переходить в "Дженоа" - это команда не его уровня, они сейчас претендуют на вылет. Мое субъективное мнение - он грамотно поступит, если откажется от предложения "Дженоа" и перейдет в другой клуб, если есть еще предложения. В "Дженоа" сейчас не лучшая ситуация, мягко говоря, там ничего нет, перспективы слабые, главный тренер уволен спустя всего два месяца работы. В общем, там сейчас явно бардак происходит, а без обещанного игрового времени от тренера ему там точно нечего делать, - передает слова Воронкова Sport24 Ранее стало известно, что 26-летний российский полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук может стать игроком "Дженоа". "Грифоны" заинтересованы в том, чтобы взять атакующего хавбека сборной России в аренду, при этом бергамаски также готовы его отдать, поскольку Алексей получает мало игрового времени и не входит в число игроков, необходимых главному тренеру "Аталанты" Джанпьеро Гасперини. Однако сам Миранчук не выказывает большого желания переходить в "Дженоа" и держит возможную сделку на паузе, желая рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры. В настоящий момент генуэзцы занимают предпоследнюю, 19-ю строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков в 21 матче. 15 января "грифоны" расстались с главным тренером Андреем Шевченко, который хотел видеть Миранчука в составе своей команды.