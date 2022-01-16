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"Алексею нужна команда второй пятерки, не ниже десятого места". Первый тренер Миранчука озвучил стратегию его действий

Первый тренер полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Александр Воронков рассказал, как стоит поступить футболисту в сложившейся ситуации.
Фото: ФК "Аталанта"
- Конечно, Леше нужно уходить за игровой практикой - пока Гасперини так и не дает ему раскрыться, а время идет. Но ему нужна команда второй пятерки, не ниже десятого места. В любом случае, я уверен, что он без команды не останется, любая команда второй пятерки захочет его взять к себе в аренду, уверен. Самое главное - иметь гарантию тренера на игровое время, потому что Леше сейчас это просто необходимо, - цитирует Воронкова Sport24.

26-летний российский атакующий полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в текущем сезоне сыграл за бергамасков в 14 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол в чемпионате Италии и 2 результативные передачи (по одной в Серии А и Лиге чемпионов). Из 11 матчей, сыгранных хавбеком в Серии А, 4 он начинал в стартовом составе и в 7 выходил на замену. Ранее появлялась информация, что "Аталанта" готова отдать Миранчука в аренду "Дженоа", которая находится на 19-м месте в турнирной таблице. Также, по данным СМИ, игроком сборной России интересовался "Торино", занимающий в чемпионате Италии девятую позицию.

Миранчук в запасе "Аталанты" на матч с "Интером"


Теги: Серия А Аталанта Миранчук Ал Российские трансферы
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