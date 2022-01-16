"Алексею нужна команда второй пятерки, не ниже десятого места". Первый тренер Миранчука озвучил стратегию его действий

Первый тренер полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Александр Воронков рассказал, как стоит поступить футболисту в сложившейся ситуации.

Фото: ФК "Аталанта"





26-летний российский атакующий полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в текущем сезоне сыграл за бергамасков в 14 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол в чемпионате Италии и 2 результативные передачи (по одной в Серии А и Лиге чемпионов). Из 11 матчей, сыгранных хавбеком в Серии А, 4 он начинал в стартовом составе и в 7 выходил на замену. Ранее появлялась информация, что "Аталанта" готова отдать Миранчука в аренду "Дженоа", которая находится на 19-м месте в турнирной таблице. Также, по данным СМИ, игроком



Миранчук в запасе "Аталанты" на матч с "Интером" - Конечно, Леше нужно уходить за игровой практикой - пока Гасперини так и не дает ему раскрыться, а время идет. Но ему нужна команда второй пятерки, не ниже десятого места. В любом случае, я уверен, что он без команды не останется, любая команда второй пятерки захочет его взять к себе в аренду, уверен. Самое главное - иметь гарантию тренера на игровое время, потому что Леше сейчас это просто необходимо, - цитирует Воронкова Sport24 26-летний российский атакующий полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в текущем сезоне сыграл за бергамасков в 14 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол в чемпионате Италии и 2 результативные передачи (по одной в Серии А и Лиге чемпионов). Из 11 матчей, сыгранных хавбеком в Серии А, 4 он начинал в стартовом составе и в 7 выходил на замену. Ранее появлялась информация, что "Аталанта" готова отдать Миранчука в аренду "Дженоа", которая находится на 19-м месте в турнирной таблице. Также, по данным СМИ, игроком сборной России интересовался "Торино", занимающий в чемпионате Италии девятую позицию.