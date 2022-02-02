— Миранчука оставили, значит ему доверяют. Если несмотря на все новости, слухи, его оставляют, значит, что у него есть какие-то данные, которые должны вот-вот раскрыться.
Сейчас все будет зависеть только от самого Алексея. Ему официально дали второй шанс, — рассказал Алейников в интервью РБ Спорт.
26-летний Миранчук стал игроком "Аталанты" в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 16 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две голевые передачи. Контракт россиянина с итальянским клубом истекает в 2024 году.
Ранее СМИ сообщали, что Миранчуком в зимнее трансферное окно активно интересовались "Лацио" и "Дженоа".
Переход Миранчука в "Лацио" сорвался в последний момент
Алейников: Миранчуку дали второй шанс в "Аталанте". Значит ему доверяют
Бывший футболиста итальянских "Ювентуса" и "Лечче" Сергей Алейников прокомментировал решение "Аталанты" сохранить российского полузащитника Алексея Миранчука в команде.
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