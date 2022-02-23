Миранчук получил травму в конце января в матче Серии А против "Лацио" (0:0).
По информации источника, возвращение россиянина в строй ожидается в первой половине марта. Отмечается, что против «Олимпиакоса» в Лиге Европы (24 февраля) и в матче Серии А против "Сампдории" (28 февраля) Алексей не сыграет, а вот к игре против "Ромы" может вернуться в заявку. Игра с римской командой состоится 5 марта.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: "СЭ"
В "Аталанте" ожидают, что Миранчук вернется в состав в первой половине марта
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук восстанавливается после травмы.
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