"Им важен профессионализм, а не гражданство". Агент - об отношении итальянцев к Миранчуку

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал об отношении итальянских футболистов и зрителей к россиянину.

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Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от международных турниров.



"Миранчук вышел и сыграл достойно. Вся команда поздравляла его, болельщики рукоплескали. Тренер "Сампдории" после гола стоял и аплодировал. В Италии важны профессиональные и игровые качества, а не гражданство и паспорт", - сказал Шпинев.



Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 17 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гол и 4 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года.



Следующий матч "Аталанта" проведет 5 марта против "Ромы".



Источник: Вчера Миранчук впервые после травмы вышел на поле. Он провел 30 минут в матче 27-го тура Серии А против "Сампдории" (4:0). Алексей отметился голом и результативной передачей в этой игре.Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от международных турниров."Миранчук вышел и сыграл достойно. Вся команда поздравляла его, болельщики рукоплескали. Тренер "Сампдории" после гола стоял и аплодировал. В Италии важны профессиональные и игровые качества, а не гражданство и паспорт", - сказал Шпинев.Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 17 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гол и 4 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года.Следующий матч "Аталанта" проведет 5 марта против "Ромы".Источник: РБ Спорт