- Если "Аталанта" хочет его продавать, нужно перейти в тот клуб, где он будет играть. Игровая практика очень важна. Если он не перейдет, думаю, с ним просто разорвут контракт. И тут два варианта: биться за европейскую мечту или вернуться в РПЛ, чтобы продолжать играть в футбол. Здесь нормально переходить в середняк. Набраться практики, сделать небольшой шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Здесь нет ничего плохого. Главное - угадать с командой и играть, - передает слова Булыкина "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что летом 2022 года итальянская "Аталанта" может расстаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком, а также еще с девятью футболистами. 26-летний Миранчук перешел в клуб из Бергамо в сентябре 2020 года из московского "Локомотива", сумма трансферной компенсации составила 14,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне на счету атакующего хавбека сборной России 25 матчей за клуб во всех турнирах с общим игровым временем 943 минуты, 2 забитых гола и 5 результативных передач.
"Аталанта" планирует продать Миранчука, Иличича, Пашалича и еще семь игроков
Булыкин: если Миранчук не перейдет в другой клуб, "Аталанта" с ним просто разорвет контракт
Экс-нападающий "Аякса" и "Байера" Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию российского полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
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