"К сожалению, за два года Миранчук так и не стал твёрдым игроком стартового состава. Наверное, поэтому "Аталанта" приняла такое решение…
Когда приглашают легионера, он в любой команде должен занимать лидирующие позиции. Видимо, "Аталанта" тоже на это надеялась, но теперь, наверное, приняла решение его продать", - цитирует Газзаева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Миранчук оказался среди игроков, с которыми руководство "Аталанты" намерено расстаться в это межсезонье.
Российский футболист принял участие в 19-ти играх минувшего сезона чемпионата Италии, в которых записал себе в актив два гола и пять результативных передач.
"Аталанта" по итогам розыгрыша Серии А заняла 8-е место и впервые за 6 лет не смогла оформить путевку в еврокубки на следующий сезон.
Газзаев: легионер должен быть лидером клуба – видимо, поэтому "Аталанта" решила продать Миранчука
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о положении полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в клубе.
Фото: "Аталанта"