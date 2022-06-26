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Лунев – о Кокорине: "Фиорентина" для него не потолок – для меня вопрос, почему Александр не играет

Вратарь "Байера" Андрей Лунев поделился мнением об игре форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: РИА Новости
"Я видел Сашу на тренировках в "Зените". И понимаю, что "Фиорентина" для него не потолок. У него был хороший отрезок в "Сочи", когда он сумел собраться после травмы крестообразных связок и тюрьмы. У Кокоры есть игровые качества, которые позволяют ему быть там, где он есть, а, может быть, выше. Но почему Саня не играет, для меня вопрос", - заявил Лунев "Известиям".

Лунев играл вместе с Кокориным в "Зените" с 2016 по 2018 год. По ходу сезона 2017/2018 нападающий перешел в "Сочи", а в январе 2021 года пополнил состав "Фиорентины". Кокорин вышел на поле в шести играх "фиалок" в завершившемся сезоне итальянской Серии А, но результативными действиями не отметился.

Лунев прошлым летом перешел в "Байер". В минувшем сезоне российский голкипер защищал ворота немецкого коллектива в одном матче Бундеслиги и пропустил один гол.


Лунев Кокорин Фиорентина Серия А
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