Ранее в итальянских СМИ появлялась информация о возможном переходе 26-летнего российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты" в "Торино" на правах аренды с опцией обязательного выкупа.
Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси заявил, что туринский клуб интересуется возможностью подписания Миранчука.
"Мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Слова Перкасси - неправда", - приводит слова Ваньятти Чемпионат.
В завершившемся сезоне Алексей Миранчук сыграл за "Аталанту" в 25 матчах во всех турнирах, на его счету 2 гола и 5 результативных пасов. Всего футболист сборной России провел за "Аталанту" 56 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт россиянина с бергамасками рассчитан до лета 2024 года.
В "Торино" опровергли информацию об интересе к Миранчуку
Технический директор "Торино" Давиде Ваньятти прокомментировал информацию об интересе клуба к российскому полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.
Фото: ФК "Аталанта"