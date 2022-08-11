"Сейчас Алексей едет на тренировку. Он сразу приступит к тренировочному процессу. Цели Алексея в "Торино"? Совершенствовать свое мастерство", - цитирует Шпинева "СЭ".
Ранее сегодня "Торино" объявило о подписании контракта с Миранчуком. Российский полузащитник проведет сезон на правах аренды из "Аталанты". При этом у туринцев будет право выкупа на Миранчука. По данным СМИ, сумма выкупа составляет 12 млн евро.
Итальянская серия А стартует уже на этой неделе: в субботу, 13 августа. В этот же день "Торино" сыграет матч первого тура, в котором в гостях встретится с "Монцей".
Агент Миранчука сообщил, что игрок приступил к тренировкам в "Торино"
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы новичка "Торино" Алексея Миранчука, рассказал, что его клиент уже тренируется с новыми партнерами.
Фото: ФК "Торино"