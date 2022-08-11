- Видимо, Гасперини - тренер старой закалки, который немного эгоист: чем больше футболистов в обойме, тем ему комфортнее. Но здравый смысл победил. ...В какой-то момент переговоры остановились, но не только из-за Гасперини. Повторюсь, руководство до последнего не хотело отдавать Алексея. Они все называют Лешу не иначе как top player. Но "Торино" был очень настойчив в своем желании аренды, клуб показал огромную заинтересованность, - передает слова Шпинева "Чемпионат".
Ранее итальянский "Торино" официально объявил о переходе в клуб российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука на правах аренды до конца сезона-2022/2023, при этом у туринцев будет право выкупа трансфера футболиста за 12 миллионов евро. 26-летний Миранчук-старший стал игроком "Аталанты" в сентябре 2020 года, сумма трансферной компенсации "Локомотиву" составила 14,5 млн евро. В составе бергамасков футболист провел 56 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 7 результативных передач.
Шпинев: руководство "Аталанты" не хотело отдавать Миранчука в "Торино". Они называют его не иначе как top player
Агент полузащитника сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал его переход из итальянской "Аталанты" в "Торино".
Фото: ФК "Аталанта"