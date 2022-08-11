- Миранчук способен закрепиться в стартовом составе и стать лидером "Торино". Я надеюсь, что Алексей добьется успеха в Серии А. Он показал, что является топ-игроком с очень хорошим пониманием игры, - передает слова Капелло Sport24.
26-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Торино" на правах аренды до конца сезона с опцией возможного выкупа. Ранее, в июне 2015 года, Миранчук в возрасте 19 лет и 7 месяцев дебютировал за сборную России, отличившись голом в товарищеской встрече с Белоруссией (4:2), главным тренером нашей национальной команды в этот момент был итальянец Фабио Капелло.
Капелло: Миранчук способен стать лидером "Торино". Он является топ-игроком с хорошим пониманием игры
Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты" в "Торино".
Фото: РФС