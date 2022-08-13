"Была тренировка с двухсторонкой. Леша забил четыре гола. Присутствовало на тренировке все руководство, это были голы в его стиле. И они взялись за голову. Они говорят: "Ну, как можно тебя отдавать, когда ты такое умеешь?" - цитирует Шпинева "СЭ".
Напомним, "Торино" официально объявило о переходе Миранчука в четверг, 11 августа. Туринцы арендовали полузащитника сборной России у "Аталанты" с правом выкупа. В СМИ сообщалось, что сумма выкупа Миранчука составляет 12 млн евро.
Миранчук уже сегодня может дебютировать за новый клуб. "Торино" в гостях сыграет против "Монцы" в рамках 1-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
"Ну как можно тебя отдавать, когда ты такое умеешь?" Агент Миранчука - о реакции руководства "Аталанты" на переход
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Торино" Алексея Миранчука, рассказал, как руководство бергамасков выступало против его ухода.
Фото: ФК "Торино"