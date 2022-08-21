"Что касается Миранчука, то Алексей начал свой реабилитационный процесс в Турине. Скорее всего, он пропустит 30-40 дней", - цитирует представителя пресс-службы туринцев "РИА Новости Спорт".
Напомним, Миранчук на прошлой неделе перебрался в "Торино" на правах аренды из "Аталанты". У туринского клуба есть право выкупа на футболиста за сумму порядка 12 млн евро. Россиянин дебютировал за новую команду уже в первом туре против "Монцы" (2:1), сразу же отличившись забитым голом. Из-за повреждения он был заменен сразу после перерыва встречи.
В "Торино" рассказали о сроках возвращения Миранчука после травмы
Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук пропустит еще от 30 до 40 дней.
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