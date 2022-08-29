– Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных, – цитирует Ваньяти "Sport24".
Национальные сборные проведут матчи Лиги наций в конце сентября.
Миранчук перешёл в "Торино" из "Аталанты" на правах аренды с правом выкупа летом 2022 года и дебютировал в первом же туре против новичка Серии А "Монцы". Забил гол в концовке первого тайма, почувствовал недомогание и был заменён в перерыве. До "Торино" и "Аталанты" Алексей выступал за московский "Локомотив".
Технический директор "Торино" сказал, когда Миранчук вернётся в состав
Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти сообщил о сроках возвращения российского полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: Global Look Press