"Миранчук уже лучше чувствует себя. Мы очень надеемся, что он вернется в состав к матчу против "Наполи", - цитирует Ваньяти "СЭ".
Встреча между "Торино" и "Наполи" состоится после перерыва на матчи сборных 1 октября.
Напомним, Миранчук перед началом этого сезона перебрался в "Торино" на правах аренды из "Аталанты". У туринского клуба есть право выкупа на футболиста за сумму порядка 12 млн евро. Россиянин дебютировал за новую команду уже в первом туре против "Монцы" (2:1), сразу же отличившись забитым голом. Сразу после перерыва он был заменен из-за повреждения и с тех пор продолжает восстановление.
Спортивный директор "Торино": Миранчук чувствует себя лучше. Очень надеемся, что он вернется к матчу с "Наполи"
Спортивный директор "Торино" Давид Ваньяти рассказал, когда стоит ждать возвращение Алексея Миранчука в строй.
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