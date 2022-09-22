Агент Миранчука сообщил, что Алексей готов сыграть против "Наполи". Он пропустил месяц из-за травмы

Агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы полузащитника "Торино" Алексея Миранчука, высказался о готовности футболиста выйти на поле в матче с "Наполи" после травмы.

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Напомним, Миранчук получил повреждение в матче первого тура итальянской Серии А против "Монцы" - хавбек продолжает восстановление. По словам спортивного директора "Торино" Давида Ваньяти, российский футболист может вновь появиться на поле в матче 8-го тура национального первенства против "Наполи" - он пройдет 1 октября.



Миранчук перешел в "Торино" из "Аталанты" этим летом на правах аренды. "Думаю, да, [Алексей готов сыграть", - цитирует агента " РИА Новости ".Напомним, Миранчук получил повреждение в матче первого тура итальянской Серии А против "Монцы" - хавбек продолжает восстановление. По словам спортивного директора "Торино" Давида Ваньяти, российский футболист может вновь появиться на поле в матче 8-го тура национального первенства против "Наполи" - он пройдет 1 октября.Миранчук перешел в "Торино" из "Аталанты" этим летом на правах аренды.