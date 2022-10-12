Сегодня грузинский футболист забил гол и отдал результативную передачу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аякса" (4:2). Неаполитанский клуб досрочно оформил выход в плей-офф ЛЧ.
По системе "гол+пас" у Хвичи 14 очков - в 13 матчах за неаполитанцев Кварацхелия забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
"Самое важное, что Хвича каждую игру поддерживает тот высокий уровень, который набрал. Все это говорит нам о том, что он здорово адаптировался в итальянском футболе и непосредственно в "Наполи". Там собраны хорошие игроки комбинационного плана, поэтому Хвича им подходит", - приводит слова Семина Чемпионат.
Полузащитник Хвича Кварацхелия пополнил состав "Наполи" летом. В марте грузинский футболист разорвал контракт с "Рубином" и заканчивал сезон-2021/22 в батумском "Динамо".
Следующий матч "Наполи" проведет 16 октября - на своем поле подопечные Лучано Спаллетти примут "Болонью". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Семин: Хвича каждую игру поддерживает тот высокий уровень, который набрал
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе "Наполи".
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