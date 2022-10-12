– Хвича проводит потрясающий сезон, как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Италии. Я думаю, что он еще не на самой вершине и может улучшать игру больше и больше! Является ли он лидером команды? Лидер "Наполи" – Спаллетти. Он отличный тренер, – цитирует Камоцци "СЭ".
Хвича Кварацхелия перешел в итальянский "Наполи" летом 2022 года из футбольного клуба "Динамо Батуми". По итогам девяти сыгранных туров "Наполи" единолично занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В Лиге чемпионов за два тура до конца группового этапа вышла в плей-офф турнира. Вчера неаполитанцы обыграли дома "Аякс" со счетом 4:2, неделей ранее в Амстердаме они также обыграли голландский клуб (6:1). У Хвичи пять голов и четыре ассиста в Серии А, два гола и три ассиста в Лиге чемпионов.
Камоцци: Хвича еще не на самой вершине и может улучшать игру больше и больше
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
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