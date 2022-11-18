- В Голландии у Лео не получилось воспитать топового футболиста, но что касается Кварацхелии, то соглашусь: его завораживающий футбол в "Наполи" — заслуга Лео. Слуцкий откопал бриллиант для европейского футбола, - приводит комментарий журналиста Sport24.
Грузинский вингер Хвича Кварцхелия выступал под руководством Леонида Слуцкого в казанском "Рубине". С ним казанский клуб занял 4 место в сезоне 2020/2021. Летом этого года футболист перешел в "Наполи". За неаполитанцев игрок провел 28 матчей, забив 16 мячей и отдав 12 ассистов.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Хвиче топ-клубов Англии и Испании. В "Наполи" для сохранения игрока в своей команде намерены продлить контракт с футболистом с повышением зарплаты.
Недавно было объявлено, что Леонид Слуцкий покинул "Рубин" по собственному желанию.
Голландский журналист Ламмерс: завораживающий футбол Хвичи в "Наполи" – заслуга Слуцкого
Голландский журналист Лекс Ламмерс высказал мнение, что Слуцкий раскрыл Хвичу Кварацхелия для европейского футбола.
Фото: Global Look Press