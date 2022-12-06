"Кто отвечал за юмор в "Фиорентине"? Аргентинец Гонсалес сейчас. А до этого был уругваец Касарес. Он меня достал. Мы же рядом в раздевалке сидели. То шлепки мне завяжет, то еще что-то сделает. А, еще прикол был. Помнишь, были такие телефоны Nokia 3310? Он взял его, повесил на мое место и снизу написал: "тюремный телефон". Представляешь, насколько у него развито чувство юмора?" - приводит слова Кокорина Sport24.
Напомним, Александр Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе прошлого года. С того момента россиянин провел за флорентийцев всего 11 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Летом этого года Кокорин на правах аренды перебрался в кипрский "Арис", где забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи за 10 игр.
Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 800 тысяч евро. В этом году Кокорину исполнился 31 год.
Кокорин: Касерес из "Фиорентины" однажды повесил на мое место в раздевалке Nokia 3310 и написал - "тюремный телефон"
Форвард "Ариса" Александр Кокорин рассказал, как над ним подшучивали одноклубники по "Фиорентине".
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