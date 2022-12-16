- Торино не заинтересован в Дзюбе, - приводит комментарий Ваньяти "РБ Спорт".
34-летний российский форвард Артем Дзюба сейчас находится без клуба. Футболист в начале ноября покинул турецкий клуб "Адана Демирспор", так как хотел больше играть. Сейчас, по информации различных источников, Дзюбой интересуется кипрский клуб "Кармиотисса" и московское "Торпедо". Сам форвард хотел бы продолжить карьеру в российском чемпионате.
"Торино" в нынешнем розыгрыше Серии А после 15 сыгранных туров находится на девятой строчке, имея в своем активе 21 набранный балл. За туринский клуб выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Технический директор "Торино": мы не заинтересованы в Дзюбе
Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти рассказал, что клуб не рассматривает Артема Дзюбу в качестве усиления.
Фото: ФК "Зенит"