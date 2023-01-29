- Миранчук должен чувствовать себя в "Торино" как игрок, который определяет результат, должен быть более, даже чересчур уверенным. Например, штрафные, которые они разыгрывают - я хорошо знаю "Торино", Миранчук лучше всех, однозначно, может пробить штрафной. Это и показали 30 минут, на которые он вышел, он на поле был лучшим. По своему уровню мастерства, на мой взгляд, он лучший игрок "Торино" в атаке, - передает слова Семина ТАСС.
27-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук принял участие в обеих голевых комбинациях "Торино" в выездном матче 20 тура итальянской Серии А против "Эмполи" (2:2), отметившись в одном случае предголевой, а в другом - голевой передачей. Российский футболист вышел на поле на 55 минуте игры при счете 1:0 в пользу "Эмполи", который на 69 минуте удвоил преимущество, голы "Торино" с участием Алексея были забиты на 82 и 85 минутах. В текущем сезоне на счету Миранчука 15 матчей за клуб во всех турнирах, в том числе 14 в национальном чемпионате, 4 забитых гола и 3 результативных паса.
Семин: Миранчук - по уровню мастерства лучший игрок "Торино" в атаке
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал игру экс-футболиста красно-зеленых Алексея Миранчука за итальянский "Торино".
Фото: Getty Images