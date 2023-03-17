- Могу представить Хвичу претендентом на "Золотой мяч". Сегодня он такими темпами достигает результата. Если Хвича и дальше будет так ярко играть, такое можно представить. Сейчас в Европе нет таких игроков, как Кварацхелия. Если только в "Реале" бразилец [Винисиус] Жуниор, -приводит мнение Семина Sport24.
Грузинский вингер Хвича Кварацхелия дебютировал в чемпионате России именно при Юрии Семине. Тогда грузин защищал цвета "Локомотива". За столичный коллектив футболист провел 10 игр, в которых отметился 1 голом. Летом 2019 году Хвича сменил Москву на Казань и стал игроком "Рубина". За казанцев Кварацхелия набрал 9+18 по системе гол плюс пас в 73 встречах. Из "Рубина" игрок грузинской сборной перебрался в клуб итальянской Серии А "Наполи". В своей первый же сезон Хвича завоевал стабильное место в основе неаполитанцев, а также стал одним из лидеров команды Спаллетти. На счету грузина 29 поединков за неаполитанский коллектив, в которых ему удалось 13 раз поразить ворота соперников, а также отметиться 15 голевыми пасами.
Семин: если Кварацхелия и дальше будет так ярко играть, то можно представить, что он получит "Золотой мяч"
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился соображениями по поводу своего бывшего подопечного Хвичи Кварацхелии.
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