– Никаких новостей по поводу Миранчука нет. Пока храним молчание. Не комментируем и не говорим ничего по ситуации. Все будет хорошо, — передает слова Шпинева "РБ Спорт".
27-летний Алексей Миранчук в настоящий момент времени принадлежит "Аталанте". Но предыдущий сезон он провел в другом итальянском клубе – "Торино". Туринцы арендовали российского игрока на один сезон. 30 июня он должен вернуться в расположение команды из Бергамо. Однако ранее в прессе появилась информация о том, что "Торино" собирается выкупить Миранчука у "Аталанты" и уже ведет переговоры по данной операции.
В минувшем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 29-ти матчах чемпионата Италии. Он забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость российского полузащитника в 12 миллионов евро.
Агент – о будущем Миранчука: пока храним молчание
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника сборной России и итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Getty Images"