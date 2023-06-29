– "Верона" заинтересована в Миранчуке? Не знаю, ничего не слышал про это. Мне кажется, Алексей может претендовать на клуб выше рангом. Он неплохо себя показал в "Торино" в прошедшем сезоне, — передает слова Семина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Верона" заинтересована в подписании футболиста сборной России и "Аталанты" Алексея Миранчука. Сообщалось, что "скалигеры" этим летом готовы арендовать полузащитника у команды из Бергамо с возможным правом выкупа.
27-летний Алексей Миранчук является футболистом "Аталанты" с 2020 года. 30 июня 2024 года его действующее соглашение с командой из Бергамо подойдет к концу. Минувший сезон российский футболист провел в аренде в "Торино". В составе туринцев он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 29 поединках чемпионата Италии.
Семин: Миранчук может претендовать на клуб выше рангом, чем "Верона"
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на новость о том, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук интересен "Вероне".
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