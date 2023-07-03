– Алексей начнет подготовку к новому сезону в "Аталанте" из расчета действующего трудового договора. Что здесь необычного? Это очевидные вещи. Подготовка к сезону у "Аталанты" начинается через неделю. Что касается будущего Алексея, то мы с партнерами договорились ничего не комментировать, — передает слова Шпинева "РБ Спорт".
В настоящее время 27-летний Алексей Миранчук принадлежит "Аталанте". При этом ранее в прессе появилась информация о том, что в летнее трансферное окно российский футболист может сменить клубную прописку. Сообщалось, что в его услугах заинтересованы "Верона" и "Торино" (в составе туринцев он на правах аренды провел сезон 2022-2023).
Алексей Миранчук выступает за "Аталанту" с 2020 года. Его действующее соглашение с клубом из Бергамо истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского атакующего хавбека в 12 миллионов евро.
Агент: Миранчук начнет подготовку к новому сезону в "Аталанте". Она стартует через неделю
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника сборной России Алексея Миранчука, рассказал, в каком клубе его клиент начнет подготовку к новому сезону.
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