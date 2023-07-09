– Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь. Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в Серии А, как у Хвичи? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича, — передает слова Семина "РБ Спорт".
Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия прошлым летом перешел в "Наполи". В минувшем розыгрыше Серии A вингер принял участие в 33 матчах, в которых ему удалось забить 12 мячей и оформить 13 голевых передач. Кварацхелия стал лидером неаполитанцев и поспособствовал тому, что они выиграли чемпионат Италии.
27-летний Алексей Миранчук с 2020 года выступает за "Аталанту". Его действующий контракт с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал в "Торино". В чемпионате Италии за туринцев российский атакующий хавбек сыграл в 29 поединках, в которых он сумел записать на свой счет 4 гола и 5 ассистов.
Семин: травмы не позволяют Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался об игре российский полузащитника Алексея Миранчука в чемпионате Италии.
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