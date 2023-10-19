– Алексей во вторник уже был в Милане, а сейчас уже вовсю готовится с командой к матчу с "Дженоа". Его функциональное состояние в норме, Лешу ничего не беспокоит, и все у него хорошо.
Ранее полузащитник итальянской "Аталанты" получил вызов на октябрьский матчи сборной России по футболу. Хавбек помог своей национальной команде победить Камерун со счетом 1:0, а также сыграть вничью с Кенией – 2:2.
Матч девятого тура чемпионата Италии по футболу между "Аталантой" и "Дженоа" состоится 22 октября.
Источник: Sport24
Агент: Миранчук сейчас уже вовсю готовится с "Аталантой" к матчу с "Дженоа"
Вадим Шпинев, агент полузащитника сборной России Алексея Миранчука, рассказал о возвращении своего клиента в стан итальянской "Аталанты".
Фото: Getty Images