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Агент: Миранчук сейчас уже вовсю готовится с "Аталантой" к матчу с "Дженоа"

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Вадим Шпинев, агент полузащитника сборной России Алексея Миранчука, рассказал о возвращении своего клиента в стан итальянской "Аталанты".
Фото: Getty Images
– Алексей во вторник уже был в Милане, а сейчас уже вовсю готовится с командой к матчу с "Дженоа". Его функциональное состояние в норме, Лешу ничего не беспокоит, и все у него хорошо.

Ранее полузащитник итальянской "Аталанты" получил вызов на октябрьский матчи сборной России по футболу. Хавбек помог своей национальной команде победить Камерун со счетом 1:0, а также сыграть вничью с Кенией – 2:2.

Матч девятого тура чемпионата Италии по футболу между "Аталантой" и "Дженоа" состоится 22 октября.

Источник: Sport24


Миранчук Ал Аталанта Серия А Сборная России
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