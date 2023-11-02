- Миранчук может вернуться в "Торино"? Он бы там очень хорошо выступал. Я надеюсь, что этот переход возобновит его карьеру. Алексей заслужил это, - сказал Камоцци Metaratings.ru.
Ранее появилась информация о том, что итальянский "Торино" хотел бы вернуть в свои ряды 28-летнего российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука. В сезоне-2022/2023 Миранчук выступал за "Торино" на правах аренды и в 31 матче отметился 4 голами и 6 результативными передачами. В текущем сезоне Алексей сыграл за "Аталанту" в 4 матчах во всех турнирах.
Камоцци: надеюсь, что переход Миранчука в "Торино" возобновит его карьеру
Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию о трансферном интересе "Торино" к российскому хавбеку "Аталанты" Алексею Миранчуку.
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