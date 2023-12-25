- Важно, чтобы он оставался играть в Италии. Если у Алексея пока нет нужного количества игрового времени, то он может перейти в какую-нибудь другую команду Серии А. В нем заинтересовано много итальянских команд. Если он приедет в Россию, то ему будет тяжело возвратиться в Европу, - передаёт слова Барбозы Metaratings.ru.
28-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук перешёл в итальянскую "Аталанту" в сентябре 2020 года, но не стал в ней игроком основного состава. Сезон-2022/2023 Алексей провёл на правах аренды в итальянском "Торино".
В текущем сезоне Миранчук сыграл в 12 матчах бергамасков во всех турнирах, забив 1 гол и выполнив 2 результативных паса, его суммарное игровое время составило 413 минут. В период с 9 по 18 декабря Алексей выдал 3 матча подряд с результативными действиями, однако 23 декабря в выездном матче Серии A против "Болоньи" (0:1) вновь остался в запасе, выйдя на замену на 85 минуте.
Агент Барбоза: в Миранчуке заинтересовано много итальянских команд. Важно, чтобы он оставался играть в Италии
Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос о возможности возвращения российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука в РПЛ.
Фото: ФК "Аталанта"