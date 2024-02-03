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Шпинев: Миранчук полностью доказал Гасперини, что достоин стартового состава "Аталанты"

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Агент Вадим Шпинев прокомментировал выступления Алексея Миранчука в составе "Аталанты" в текущем сезоне.
Фото: Getty Images
"Алексей сейчас полностью доказал синьору Гасперини, что он достоин стартового состава "Аталанты". Качественно делает свою работу, мы держим за него кулачки. Дальше посмотрим. Мы не собирались менять клуб зимой, это домыслы. Варианты? Нам предлагали варианты внутри России и Италии, но он сейчас ничего не хочет менять", - заявил агент.

Начиная с декабря прошлого года российский полузащитник Алексей Миранчук записал на свой счет 3 гола и 5 голевых передач в 11-ти матчах в составе "Аталанты" во всех турнирах. Игровое время экс-полузащитника "Локомотива" в Италии увеличилось в связи с отъездом в расположение сборной Нигерии форварда Адемолы Лукмана, где он уже вышел в полуфинал Кубка Африканских Наций.

"Аталанта" после 21 тура итальянской Серии А занимает 4-е лигочемпионское место. Конкурентами "Аталанты" в борьбе за 4-ю позицию являются "Рома", "Фиорентина", "Лацио", "Болонья" и "Наполи".

Источник: "Metaratings"

Серия А Аталанта Миранчук Ал
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