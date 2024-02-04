Кушанашвили – о "Наполи": у Хвичи бездарная команда

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили высказал свое мнение о «Наполи», в составе которого выступает Хвича Кварацхелия.



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Кушанашвили добавил, что он не понимает, как главный бомбардир может играть вместе с Хвичей после того, как нагрубил агенту грузинского футболиста.



«У Хвичи бездарная команда. Все началось в тот день, когда самодурский президент «Наполи» нагрубил в спину уходящему Спаллетти», - передает слова Кушанашвили Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал итальянский клуб «Наполи», за который выступает Хвича Кварацхелия. По словам Кушанашвили, владелец команды Аурелио Де Лаурентис должен был поблагодарить ушедшего наставника команды Лучано Спаллетти за выигранные золотые медали чемпионата Италии, но не сделал этого.Кушанашвили добавил, что он не понимает, как главный бомбардир может играть вместе с Хвичей после того, как нагрубил агенту грузинского футболиста.«У Хвичи бездарная команда. Все началось в тот день, когда самодурский президент «Наполи» нагрубил в спину уходящему Спаллетти», - передает слова Кушанашвили Sport24