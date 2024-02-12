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Мендеш: Миранчук очень талантлив, в этом году он великолепно играет в "Аталанте"

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Экс-футболист сборной Португалии Педру Мендеш оценил выступления российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в этом сезоне.
Фото: Getty Images
"Видел игры Алексея Миранчука за "Аталанту" и могу сказать, что он очень талантлив. В этом году Миранчук великолепно играет, отлично выполняет свою работу на поле. Он прибавил, стал сильнее, опытнее. В общем, это отличный российский футболист", - заявил Мендеш.

Алексей Миранчук выступает за "Аталанту" с осени 2020-го года. Тогда "бергамаски" заплатили за его трансфер "Локомотиву" 14.5 миллионов евро. Российский полузащитник начал сезон в запасе, однако, с момента отъезда форварда Адемолы Лукмана в расположение сборной Нигерии на Кубок Африки, стал регулярно появляться в составе команды.

Недавно Алексей Миранчук был признан лучшим игроком месяца в "Аталанте" по итогам января. Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2025-го года. В турнирной таблице Серии А "Аталанта" занимает 4-ю строчку.

Источник: "РБ Спорт"

Мендеш Аталанта Серия А Миранчук Ал
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