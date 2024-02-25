Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
2 - 2 2 2
СельтаЗавершен
Бетис
0 - 0 0 0
Атлетик1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
ОсасунаНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
3 - 2 3 2
ФрозинонеЗавершен
Кальяри
0 - 1 0 1
Наполи2 тайм
Лечче
20:00
ИнтерНе начат
Милан
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
1 - 2 1 2
Вольфсбург2 тайм
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат
Аугсбург
21:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
2 - 3 2 3
МонакоЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
Реймс2 тайм
Ницца
0 - 0 0 0
Клермон2 тайм
Тулуза
3 - 1 3 1
Лилль2 тайм
ПСЖ
19:05
РеннНе начат
Марсель
22:45
МонпельеНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
0 - 0 0 0
Ливерпуль1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
0 - 1 0 1
Химки2 тайм

Нападающий "Дженоа" Анкейе зимой отклонил предложение российского клуба

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард Давид Анкейе в это зимнее трансферное окно мог оказаться в России, однако предпочел Италию, сообщил агент футболиста Леонид Истрати.
Фото: Getty Images
"Было официальное предложение от хорошего клуба из РПЛ по Анкейе. Мы почти договорились, но поступило предложение от "Дженоа", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Нападающий Давид Анкейе в январе перебрался из молдавского "Шерифа" в итальянский "Дженоа". Стороны подписали соглашение до лета 2028 года. Сумма трансферной компенсации составила 2,5 миллиона евро. Отметим, что за клуб Серии А 21-летний нигерийский форвард пока не дебютировал.

Дженоа Серия А Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится