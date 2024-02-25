"Было официальное предложение от хорошего клуба из РПЛ по Анкейе. Мы почти договорились, но поступило предложение от "Дженоа", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Нападающий Давид Анкейе в январе перебрался из молдавского "Шерифа" в итальянский "Дженоа". Стороны подписали соглашение до лета 2028 года. Сумма трансферной компенсации составила 2,5 миллиона евро. Отметим, что за клуб Серии А 21-летний нигерийский форвард пока не дебютировал.
Нападающий "Дженоа" Анкейе зимой отклонил предложение российского клуба
Форвард Давид Анкейе в это зимнее трансферное окно мог оказаться в России, однако предпочел Италию, сообщил агент футболиста Леонид Истрати.
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