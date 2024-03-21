"Знаю, что его ожидает хорошая карьера в "Аталанте". Он лучший игрок января в команде? Значит, все хорошо у него будет. Но нужно много работать", - цитирует Пейчиновича Metaratings.
В текущем сезоне Алексей Миранчук провел за итальянскую "Аталанту" 27 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Полузащитник начал игру сборной России против Сербии в запасе. После 28-ми сыгранных туров "Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата и имеет в своем активе 47 очков.
Экс-игрок "Локомотива" Пейчинович: знаю, что Миранчука ожидает хорошая карьера в "Аталанте"
Экс-игрок "Локомотива" Неманья Пейчинович считает, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук сможет построить карьеру в "Аталанте".
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