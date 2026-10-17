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"Интер" забил трижды после пропущенного мяча от "Болоньи"

"Интер" одержал волевую победу над "Болоньей" в матче 7-го тура чемпионата Италии.
Фото: Football Italia
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу миланцев.

Хозяева вышли вперёд на 10-й минуте - Томмазо Побега забил после передачи Хуана Миранды. Перед перерывом "Интер" восстановил равенство: на 44-й минуте Маркус Тюрам отличился с паса Николо Бареллы.

Во втором тайме гости решили исход встречи. На 69-й минуте Карлос Аугусто вывел "Интер" вперёд после передачи Петра Зелиньски, а на 83-й Анж-Йоан Бонни установил окончательный счёт.

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