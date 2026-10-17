Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу миланцев.
Хозяева вышли вперёд на 10-й минуте - Томмазо Побега забил после передачи Хуана Миранды. Перед перерывом "Интер" восстановил равенство: на 44-й минуте Маркус Тюрам отличился с паса Николо Бареллы.
Во втором тайме гости решили исход встречи. На 69-й минуте Карлос Аугусто вывел "Интер" вперёд после передачи Петра Зелиньски, а на 83-й Анж-Йоан Бонни установил окончательный счёт.
"Интер" забил трижды после пропущенного мяча от "Болоньи"
"Интер" одержал волевую победу над "Болоньей" в матче 7-го тура чемпионата Италии.
Фото: Football Italia