"Интер" забил трижды после пропущенного мяча от "Болоньи"

"Интер" одержал волевую победу над "Болоньей" в матче 7-го тура чемпионата Италии.

Фото: Football Italia

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу миланцев.



Хозяева вышли вперёд на 10-й минуте - Томмазо Побега забил после передачи Хуана Миранды. Перед перерывом "Интер" восстановил равенство: на 44-й минуте Маркус Тюрам отличился с паса Николо Бареллы.



Во втором тайме гости решили исход встречи. На 69-й минуте Карлос Аугусто вывел "Интер" вперёд после передачи Петра Зелиньски, а на 83-й Анж-Йоан Бонни установил окончательный счёт.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Интер