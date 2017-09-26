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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Футболисты молодежной команды "Спартака" на равных играли в матче юношеской Лиги УЕФА с "Ливерпулем", показав, что они конкурентоспособны в Европе, заявил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.
Во вторник молодежная команда "Спартака" дома обыграла сверстников из "Ливерпуля" со счетом 2:1.
"На самом деле хорошо, что у нас команды на равных играют с такими командами, как "Ливерпуль", это здорово, молодцы. Могу поздравить ребят и пожелать им роста и прогресса, они показали сегодня, что могут конкурировать. В прошлом матче было достаточно большое преимущество, но не удалось забить, такое бывает в футболе", - цитирует Бушманова ТАСС.
Во вторник молодежная команда "Спартака" дома обыграла сверстников из "Ливерпуля" со счетом 2:1.
"На самом деле хорошо, что у нас команды на равных играют с такими командами, как "Ливерпуль", это здорово, молодцы. Могу поздравить ребят и пожелать им роста и прогресса, они показали сегодня, что могут конкурировать. В прошлом матче было достаточно большое преимущество, но не удалось забить, такое бывает в футболе", - цитирует Бушманова ТАСС.
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