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Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"

Футболисты молодежной команды "Спартака" на равных играли в матче юношеской Лиги УЕФА с "Ливерпулем", показав, что они конкурентоспособны в Европе, заявил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.

Во вторник молодежная команда "Спартака" дома обыграла сверстников из "Ливерпуля" со счетом 2:1.

"На самом деле хорошо, что у нас команды на равных играют с такими командами, как "Ливерпуль", это здорово, молодцы. Могу поздравить ребят и пожелать им роста и прогресса, они показали сегодня, что могут конкурировать. В прошлом матче было достаточно большое преимущество, но не удалось забить, такое бывает в футболе", - цитирует Бушманова ТАСС.
Теги: Бушманов Спартак Ливерпуль
Сегодня, 18:30
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