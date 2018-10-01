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Виктор Гончаренко: решение Акинфеева уйти из сборной России поможет ЦСКА (видео)

Виктор Гончаренко: решение Акинфеева уйти из сборной России поможет ЦСКА (видео)Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом".

- Онопко сказал, что без Роналду "Реал" даже больше опасен, чем с ним. Согласны с этим утверждением?

- Думаю, они в поиске атакующих действий. В великолепной форме находится Бэйл. Пока распределяют нагрузку между всеми. Но неправильно говорить, что лучше стали. Может быть, более сплоченны стали.

- Сможет ли завтра сыграть Георгий Щенников?

- Щенников завтра сыграть не сможет. У него разные болячки, то одна вылезает, то другая. Пока он не готов играть.

- "Реал" - большое испытание, а команда у ЦСКА практически новая. Насколько этот подбор футболистов сложился как команда?

- Можно сказать, что мы на первой ступеньке находимся, на взлетной полосе. Мне очень нравится, что у нас происходит, мы заменили ветеранов на молодых футболистов.

- Акинфеев завершил карьеру в сборной. Советовался ли он с вами?

- Мы с Игорем говорили на эту тему. Он раньше мне об этом сказал, но я не вправе давать ему советы. Это его выбор. Как простому болельщику, мне жаль. Как тренеру ЦСКА - считаю, для нас это будет плюс. Он будет полностью сосредоточен на клубе, и нам это поможет. Мы увидим еще много ярких игр в его исполнении. Хотя, возможно, слово ярких - неправильное с моей стороны. Наша задача - сделать его игру более спокойной.

- "Реал" приезжает в Москву без своих лидеров. Это самый лучший момент, когда ЦСКА может сыграть с "Реалом"?

- В какой-то мере вы и правы, но надо понимать, что их молодые футболисты тоже высокого уровня. Они ждут своего шанса и сыграют на максимуме. У них много напряженных игр. Рамосу и Бэйлу следовало сделать паузу, после матчей с "Севильей" и "Атлетико". Сложно судить. Так что отсутствие лидеров ожидаемо.

- Акинфееву не помешают его физическое состояние и возраст?

- Не могу с ним согласиться. Форма и возраст у него идеальные. Но это его выбор, и мы должны его уважать.

- Успели изучить работу тренера "Реала" Лопетеги?

- Лопетеги сделал большую работу в "Порту", команда была великолепна при нем. "Реал", наверное, на пути к этому. Но это виднее ему самому. Футбол, который был у "Порту", нравился всем. Но более правильного, атакующего и сбалансированного футбола, как при Зидане, сложно найти. Поэтому он еще на пути к поиску правильного футбола "Реалу".

- Будете ли играть с четырьмя защитниками?

- Это не связано с травмами. Иногда надо делать какие-то новые шаги, чтобы придать команде новую жизнь. Нам удобнее выставлять атакующих игроков, чем оборонительных, из этого и исходим. Что касается завтрашней игры, есть подспорье, когда во время матча можно безболезненно менять схему.

Rusfootball.info. Григорий Калёнов
Теги: Гончаренко ЦСКА Реал Rвидео
Сегодня, 16:16
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№1 Написал: Quincy (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ещё бы,Игорек может спокойно сосредоточиться только на рекордах в ЛЧ
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
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