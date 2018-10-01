Виктор Гончаренко: решение Акинфеева уйти из сборной России поможет ЦСКА (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:46
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (5)
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (5)
12:44
Игорь Акинфеев: для меня было честью защищать флаг своей страны, но пора уступить дорогу молодым (22)
Игорь Акинфеев: для меня было честью защищать флаг своей страны, но пора уступить дорогу молодым (22)
11:49
"Унижать тех, благодаря кому получил новый контракт, нельзя" - Черданцев раскритиковал Карреру (37)
"Унижать тех, благодаря кому получил новый контракт, нельзя" - Черданцев раскритиковал Карреру (37)
11:32
Павел Погребняк: миллионов долларов мне уже не заработать. Просто хочу побеждать с "Уралом" (4)
Павел Погребняк: миллионов долларов мне уже не заработать. Просто хочу побеждать с "Уралом" (4)
09:38
Гаджи Гаджиев: без эмоций ни в футбол не сыграешь, ни стих не напишешь. «Зениту» их не хватало (3)
Гаджи Гаджиев: без эмоций ни в футбол не сыграешь, ни стих не напишешь. «Зениту» их не хватало (3)
00:01
Алексей Герасименко: пик Адриано был ещё в «Шахтёре», в «Милане» почти не играл, а «Спартак» подписывает его на большой контракт (5)
Алексей Герасименко: пик Адриано был ещё в «Шахтёре», в «Милане» почти не играл, а «Спартак» подписывает его на большой контракт (5)
Вчера, 23:42
Игорь Гамула: в "Спартаке" коллектива нет (6)
Игорь Гамула: в "Спартаке" коллектива нет (6)
Вчера, 23:26
"Милан" в гостях разгромил "Сассуоло"
"Милан" в гостях разгромил "Сассуоло"
Вчера, 23:14
"Локомотив" поздравил Гуренко с днем рождения (1)
"Локомотив" поздравил Гуренко с днем рождения (1)
Виктор Гончаренко: решение Акинфеева уйти из сборной России поможет ЦСКА (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом".
- Онопко сказал, что без Роналду "Реал" даже больше опасен, чем с ним. Согласны с этим утверждением?
- Думаю, они в поиске атакующих действий. В великолепной форме находится Бэйл. Пока распределяют нагрузку между всеми. Но неправильно говорить, что лучше стали. Может быть, более сплоченны стали.
- Сможет ли завтра сыграть Георгий Щенников?
- Щенников завтра сыграть не сможет. У него разные болячки, то одна вылезает, то другая. Пока он не готов играть.
- "Реал" - большое испытание, а команда у ЦСКА практически новая. Насколько этот подбор футболистов сложился как команда?
- Можно сказать, что мы на первой ступеньке находимся, на взлетной полосе. Мне очень нравится, что у нас происходит, мы заменили ветеранов на молодых футболистов.
- Акинфеев завершил карьеру в сборной. Советовался ли он с вами?
- Мы с Игорем говорили на эту тему. Он раньше мне об этом сказал, но я не вправе давать ему советы. Это его выбор. Как простому болельщику, мне жаль. Как тренеру ЦСКА - считаю, для нас это будет плюс. Он будет полностью сосредоточен на клубе, и нам это поможет. Мы увидим еще много ярких игр в его исполнении. Хотя, возможно, слово ярких - неправильное с моей стороны. Наша задача - сделать его игру более спокойной.
- "Реал" приезжает в Москву без своих лидеров. Это самый лучший момент, когда ЦСКА может сыграть с "Реалом"?
- В какой-то мере вы и правы, но надо понимать, что их молодые футболисты тоже высокого уровня. Они ждут своего шанса и сыграют на максимуме. У них много напряженных игр. Рамосу и Бэйлу следовало сделать паузу, после матчей с "Севильей" и "Атлетико". Сложно судить. Так что отсутствие лидеров ожидаемо.
- Акинфееву не помешают его физическое состояние и возраст?
- Не могу с ним согласиться. Форма и возраст у него идеальные. Но это его выбор, и мы должны его уважать.
- Успели изучить работу тренера "Реала" Лопетеги?
- Лопетеги сделал большую работу в "Порту", команда была великолепна при нем. "Реал", наверное, на пути к этому. Но это виднее ему самому. Футбол, который был у "Порту", нравился всем. Но более правильного, атакующего и сбалансированного футбола, как при Зидане, сложно найти. Поэтому он еще на пути к поиску правильного футбола "Реалу".
- Будете ли играть с четырьмя защитниками?
- Это не связано с травмами. Иногда надо делать какие-то новые шаги, чтобы придать команде новую жизнь. Нам удобнее выставлять атакующих игроков, чем оборонительных, из этого и исходим. Что касается завтрашней игры, есть подспорье, когда во время матча можно безболезненно менять схему.
Rusfootball.info. Григорий Калёнов
- Онопко сказал, что без Роналду "Реал" даже больше опасен, чем с ним. Согласны с этим утверждением?
- Думаю, они в поиске атакующих действий. В великолепной форме находится Бэйл. Пока распределяют нагрузку между всеми. Но неправильно говорить, что лучше стали. Может быть, более сплоченны стали.
- Сможет ли завтра сыграть Георгий Щенников?
- Щенников завтра сыграть не сможет. У него разные болячки, то одна вылезает, то другая. Пока он не готов играть.
- "Реал" - большое испытание, а команда у ЦСКА практически новая. Насколько этот подбор футболистов сложился как команда?
- Можно сказать, что мы на первой ступеньке находимся, на взлетной полосе. Мне очень нравится, что у нас происходит, мы заменили ветеранов на молодых футболистов.
- Акинфеев завершил карьеру в сборной. Советовался ли он с вами?
- Мы с Игорем говорили на эту тему. Он раньше мне об этом сказал, но я не вправе давать ему советы. Это его выбор. Как простому болельщику, мне жаль. Как тренеру ЦСКА - считаю, для нас это будет плюс. Он будет полностью сосредоточен на клубе, и нам это поможет. Мы увидим еще много ярких игр в его исполнении. Хотя, возможно, слово ярких - неправильное с моей стороны. Наша задача - сделать его игру более спокойной.
- "Реал" приезжает в Москву без своих лидеров. Это самый лучший момент, когда ЦСКА может сыграть с "Реалом"?
- В какой-то мере вы и правы, но надо понимать, что их молодые футболисты тоже высокого уровня. Они ждут своего шанса и сыграют на максимуме. У них много напряженных игр. Рамосу и Бэйлу следовало сделать паузу, после матчей с "Севильей" и "Атлетико". Сложно судить. Так что отсутствие лидеров ожидаемо.
- Акинфееву не помешают его физическое состояние и возраст?
- Не могу с ним согласиться. Форма и возраст у него идеальные. Но это его выбор, и мы должны его уважать.
- Успели изучить работу тренера "Реала" Лопетеги?
- Лопетеги сделал большую работу в "Порту", команда была великолепна при нем. "Реал", наверное, на пути к этому. Но это виднее ему самому. Футбол, который был у "Порту", нравился всем. Но более правильного, атакующего и сбалансированного футбола, как при Зидане, сложно найти. Поэтому он еще на пути к поиску правильного футбола "Реалу".
- Будете ли играть с четырьмя защитниками?
- Это не связано с травмами. Иногда надо делать какие-то новые шаги, чтобы придать команде новую жизнь. Нам удобнее выставлять атакующих игроков, чем оборонительных, из этого и исходим. Что касается завтрашней игры, есть подспорье, когда во время матча можно безболезненно менять схему.
Rusfootball.info. Григорий Калёнов
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.