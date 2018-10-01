Новости партнеров

Алан Дзагоев: испанцы, "Лужники" - яркое воспоминание. Надеюсь, повторим (видео)

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



- В Москву не приехали многие лидеры "Реала". Усложняет ли вам это работу или упрощает?

- "Реал" - большой клуб, в таким командах всегда игроков на два состава и я не думаю, что нам это как-то облегчит жизнь. Те игроки, которые выйдут на замену основным, достойно их заменят. Нам от этого не легче.

- В какой форме сейчас вы находитесь?

- Я совсем недавно восстановился от травмы, провел три игры, но полный матч еще не играл ни разу. Можно сказать, что у меня еще не совсем оптимальное состояние, но потихоньку от игры к игре состояние лучше становиться, так что надеюсь, в скором времени смогу сыграть полный матч.

- Испанцы, "Лужники" - яркое воспоминание... Можно повторить?

- Пожалуй, соглашусь. Надеюсь, так и будет (улыбается). По крайней мере мы приложим все усилия.
Теги: Дзагоев ЦСКА Реал Rвидео
Сегодня, 16:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.