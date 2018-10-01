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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Алан Дзагоев: испанцы, "Лужники" - яркое воспоминание. Надеюсь, повторим (видео)
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
- В Москву не приехали многие лидеры "Реала". Усложняет ли вам это работу или упрощает?
- "Реал" - большой клуб, в таким командах всегда игроков на два состава и я не думаю, что нам это как-то облегчит жизнь. Те игроки, которые выйдут на замену основным, достойно их заменят. Нам от этого не легче.
- В какой форме сейчас вы находитесь?
- Я совсем недавно восстановился от травмы, провел три игры, но полный матч еще не играл ни разу. Можно сказать, что у меня еще не совсем оптимальное состояние, но потихоньку от игры к игре состояние лучше становиться, так что надеюсь, в скором времени смогу сыграть полный матч.
- Испанцы, "Лужники" - яркое воспоминание... Можно повторить?
- Пожалуй, соглашусь. Надеюсь, так и будет (улыбается). По крайней мере мы приложим все усилия.
- В Москву не приехали многие лидеры "Реала". Усложняет ли вам это работу или упрощает?
- "Реал" - большой клуб, в таким командах всегда игроков на два состава и я не думаю, что нам это как-то облегчит жизнь. Те игроки, которые выйдут на замену основным, достойно их заменят. Нам от этого не легче.
- В какой форме сейчас вы находитесь?
- Я совсем недавно восстановился от травмы, провел три игры, но полный матч еще не играл ни разу. Можно сказать, что у меня еще не совсем оптимальное состояние, но потихоньку от игры к игре состояние лучше становиться, так что надеюсь, в скором времени смогу сыграть полный матч.
- Испанцы, "Лужники" - яркое воспоминание... Можно повторить?
- Пожалуй, соглашусь. Надеюсь, так и будет (улыбается). По крайней мере мы приложим все усилия.
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