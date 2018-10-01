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Хулен Лопетеги: российские СМИ и ЦСКА должны быть рады принимать "Реал" (видео)

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что у армейцев хороший состав.



- Каковы цели и задачи команды в Лиге чемпионов?

- Наша задача продолжать в том же духе. Все матчи важны для "Реала". ЦСКА очень важный и очень сильный соперник с хорошими игроками. Наша задача побеждать и набирать очки во всех матчах.

- Не думали о том, что могли выводить сборную Испании на "Лужники" на чемпионате мира? Как бы мог сложиться матч?

- Нет, я об этом не думаю. Я смотрю на один из прекраснейших и больших стадионов России. Но все мысли о "Реале" и ближайшем матче. Никакие другие варианты не рассматриваю.

- Какие ощущения от игры команды и нет ли проблем в связи с тем, что не можете забить в последних матчах чемпионата забить?

- Ощущения прекрасный. Команда прибавляет. У нас идет улучшение. Мы будем использовать те ресурсы, которые есть. Очевидно, что чем больше моментов мы создадим, тем больше забьем. Те игроки, которые в Москву не приехали, значимые потери. Сложностей добавляет то, что мы не знаем, в четыре или пять защитников сыграет ЦСКА. Вернулся Магнуссон, это добавляет нам сложностей.

- ЦСКА проводит непростую серию матчей. Как думаете, как будете мотивировать себя?

- У ЦСКА хорошая серия в чемпионате, неплохой матч в Пльзене в первом туре. Восстановились важные игроки для этой команды. Плюсом для ЦСКА является возможность менять схему по ходу игры, играть и в 5 защитников, и в 4. Психологически мы в прекрасном состоянии. Нам предстоит только второй матч в Лиге чемпионов, и вся борьба впереди. Мы играем в гостях, у соперника преимущество поля. Нас мотивирует то, что мы играем в гостях на поле соперника. У нет нет важных игроков, но есть ресурсы их заменить. Ребята с нетерпением ждут выхода на поле, как и мы с нетерпением ждем услышать гимн Лиги чемпионов.

Нам не понравилось, как команда выглядела в первом тайме против "Севильи" и в матче с "Атлетико", зато отлично выглядели в игре против "Ромы". Одинаковых матчей не бывает на протяжении сезона не бывает. Но Лига чемпионов - это другая история, совсем другая мотивация. Мы хотим идти дальше и расти. Для этого всегда есть возможность.

- Насколько доверяете Одриосоле и Винисиусу?

- Я доверяю им обоим, потому что они находятся в моей команде. Одриосола травмировался и восстанавливается. У Винисиуса огромное будущее. Буду доверять ему в зависимости от его результатов.

– Как получилось так, что Серхио Рамос не прилетел в Москву. Вы ему сказали: "Хватит, парень, пора остановиться!", или он просил вас?

– У нас всегда есть диалог. Рамос провел больше минут, чем остальные игроки. Важно, чтобы у него были силы играть. Решение о том, чтобы он не летел в Москву, было принято мной.

– Виктор Гончаренко сказал, что сейчас, возможно, лучший момент, чтобы сыграть с "Реалом", видимо, имея ввиду большие проблемы у вас с составом. Российские СМИ говорят, что это слабейший состав "Реала" за последнее время. Что скажете?

– При таком раскладе российские СМИ и ЦСКА должны быть рады принимать нас.

Rusfootball.info
Теги: Лопетеги Реал ЦСКА Rвидео
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