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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Рафаэль Варан: "Лужники" - особенный стадион, навсегда в моем сердце (видео)
Французский защитник "Реала" Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится 2 октября в "Лужниках".
- Для тебя стадион особенный, ты здесь выиграл на чемпионат мира с Францией. С какими ощущениями возвращаешься?
- Действительно это особенный стадион для меня и всегда останется в моем сердце. Я рад за своих товарищей по сборной, это были незабываемые эмоции, которые мы пережили вместе. ЦСКА сильный соперник, и мы должны выложиться на максимум, чтобы добиться успеха. Мы готовы к матчу.
- Был прекрасный матч у вас против "Ромы", затем были сложности в чемпионате Испании. Насколько это команду беспокоит?
- Не могу сказать, что сильны обеспокоены этой ситуацией. Мы сильная команда и можем обыграть любого соперника. Сезон длинный и нам предстоит еще много матчей в чемпионате. Лига чемпионов совершенно другой турнир. Соперники настраиваются на нас по особенному, играют с нами серьезно и сконцентрировано. Мы в свою очередь стараемся выполнять установку, играть лучше от матча к матчу и выполнять установки тренера. Если не сейчас, то уже очень скоро у нас все получится.
- Матч с ЦСКА начнется поздно, в 22:00 по московскому времени. Что вы думаете об этом?
- Не думаю, что это идеальное время для начала матча, но у нас нет никакого выбора. Не можем принимать решения. Единственное, что мы можем сделать, быть максимально готовыми к игре и адаптироваться к ней.
- Насколько важен опыт в Лиге чемпионов?
- Честно, не знаю, с кем завтра придется играть. Кто бы ни вышел на поле, это будет игрок высокого класса, который выдержит напряжение и которому хватит мастерства. Нам предстоит матч с сильным соперником. Все мои партнеры по команде готовы выложиться, несмотря на опыт.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
- Для тебя стадион особенный, ты здесь выиграл на чемпионат мира с Францией. С какими ощущениями возвращаешься?
- Действительно это особенный стадион для меня и всегда останется в моем сердце. Я рад за своих товарищей по сборной, это были незабываемые эмоции, которые мы пережили вместе. ЦСКА сильный соперник, и мы должны выложиться на максимум, чтобы добиться успеха. Мы готовы к матчу.
- Был прекрасный матч у вас против "Ромы", затем были сложности в чемпионате Испании. Насколько это команду беспокоит?
- Не могу сказать, что сильны обеспокоены этой ситуацией. Мы сильная команда и можем обыграть любого соперника. Сезон длинный и нам предстоит еще много матчей в чемпионате. Лига чемпионов совершенно другой турнир. Соперники настраиваются на нас по особенному, играют с нами серьезно и сконцентрировано. Мы в свою очередь стараемся выполнять установку, играть лучше от матча к матчу и выполнять установки тренера. Если не сейчас, то уже очень скоро у нас все получится.
- Матч с ЦСКА начнется поздно, в 22:00 по московскому времени. Что вы думаете об этом?
- Не думаю, что это идеальное время для начала матча, но у нас нет никакого выбора. Не можем принимать решения. Единственное, что мы можем сделать, быть максимально готовыми к игре и адаптироваться к ней.
- Насколько важен опыт в Лиге чемпионов?
- Честно, не знаю, с кем завтра придется играть. Кто бы ни вышел на поле, это будет игрок высокого класса, который выдержит напряжение и которому хватит мастерства. Нам предстоит матч с сильным соперником. Все мои партнеры по команде готовы выложиться, несмотря на опыт.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
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