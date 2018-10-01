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Рафаэль Варан: "Лужники" - особенный стадион, навсегда в моем сердце (видео)

Французский защитник "Реала" Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится 2 октября в "Лужниках".



- Для тебя стадион особенный, ты здесь выиграл на чемпионат мира с Францией. С какими ощущениями возвращаешься?

- Действительно это особенный стадион для меня и всегда останется в моем сердце. Я рад за своих товарищей по сборной, это были незабываемые эмоции, которые мы пережили вместе. ЦСКА сильный соперник, и мы должны выложиться на максимум, чтобы добиться успеха. Мы готовы к матчу.

- Был прекрасный матч у вас против "Ромы", затем были сложности в чемпионате Испании. Насколько это команду беспокоит?

- Не могу сказать, что сильны обеспокоены этой ситуацией. Мы сильная команда и можем обыграть любого соперника. Сезон длинный и нам предстоит еще много матчей в чемпионате. Лига чемпионов совершенно другой турнир. Соперники настраиваются на нас по особенному, играют с нами серьезно и сконцентрировано. Мы в свою очередь стараемся выполнять установку, играть лучше от матча к матчу и выполнять установки тренера. Если не сейчас, то уже очень скоро у нас все получится.

- Матч с ЦСКА начнется поздно, в 22:00 по московскому времени. Что вы думаете об этом?

- Не думаю, что это идеальное время для начала матча, но у нас нет никакого выбора. Не можем принимать решения. Единственное, что мы можем сделать, быть максимально готовыми к игре и адаптироваться к ней.

- Насколько важен опыт в Лиге чемпионов?

- Честно, не знаю, с кем завтра придется играть. Кто бы ни вышел на поле, это будет игрок высокого класса, который выдержит напряжение и которому хватит мастерства. Нам предстоит матч с сильным соперником. Все мои партнеры по команде готовы выложиться, несмотря на опыт.

Михаил Гончаров, Rusfootball.info
Теги: Варан Реал ЦСКА Rвидео
Сегодня, 19:32
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