Сергей Кирьяков: после "Порту" "Краснодару" бояться уже нечего

Российский тренер Сергей Кирьяков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал победу "Краснодара" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов над "Порту" (0:1, 3:2).

- Об ответном матче:



Это крайне важная победа, причём не только для "Краснодара", но и всего отечественного футбола. Пройден очень грозный соперник, и я, честно говоря, был в когорте тех людей, которые мало верили в этот успех. Поэтому я снимаю шляпу перед командой и тренерским штабом. После тяжёлого первого матча и последовавшего дальнего перелёта в Португалию практически всё говорило не в пользу "быков", но они здорово себя проявили и сыграли грамотно.



В открытый футбол с такой командой, да ещё и у неё дома, подобно смерти. Но сыграв от обороны с быстрым выходом в атаку "Краснодар" воспользовался лучшими качествами своих атакующих футболистов, и выбранная на матч стратегия сработала. Во втором тайме было понятно, что соперник пойдёт большими силами вперёд, будет навал практически с первых секунд второй половины встречи. "Краснодар" сыграл в этот период не без ошибок, в какой-то момент было очень тревожно, но в целом, команда справилась и смогла дотерпеть.



Можно вспомнить и об упущенном моменте Бергом в начале второго тайма, там можно было ставить точку в этом противостоянии. Но таков футбол. А так, "Краснодар" - молодцы, проявили характер и показали себя! Было видно, что с каждой секундой сил всё меньше, но в итоге дотерпели. Браво!



- О предстоящих матчах против "Олимпиакоса":



После "Порту" бояться уже нечего. "Краснодар" в паре с греками фаворит, тем более первый матч на выезде. Сегодня команда почувствовала свои возможности, почувствовала близость группового этапа. Со всех точек зрения эта победа придаст "быкам" уверенности, и я думаю, что мы уже вправе требовать от "Краснодара" выхода в групповой этап.



- О словах Сулейманова в минувшие выходные "Устал от разговоров про "Шапи-тайма", я просто хочу играть", а также о разговорах про возможный вызов Матвея Сафонова в сборную России:



Я могу понять желание Магомеда-Шапи играть с первых минут, тем более он практически всегда успешно и результативно выходит со скамейки. Таким игрокам предоставляются шансы проявить себя, и сегодня он своим шансом воспользовался. Теперь, полагаю, у него есть все основания рассчитывать на место в основе в ближайших матчах.



Говоря о Сафонове, понятно, что сейчас все в эйфории, но громкие заявления делать я бы не стал. Очевидно, что Матвей на правильном пути, в ближайшем будущем, думаю, ему придёт вызов из сборной, а там чем чёрт не шутит, может, и дадут сыграть. Тем более он с каждым матчем приобретает всё больше и больше уверенности.