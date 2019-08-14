» » Владимир Пономарев: игроки "Краснодара" - молодцы, но не думаю, что осенью команда выступит в Лиге чемпионов

Владимир Пономарев: игроки "Краснодара" - молодцы, но не думаю, что осенью команда выступит в Лиге чемпионов

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу «Краснодара» над португальским «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а также поделился мнением о перспективах краснодарцев в раунде плей-офф, где их соперником станет греческий «Олимпиакос».
cskanews.ru
- Молодцы! Я даже не ожидал от «Краснодара» такой прыти. Да никто, наверное, этого не ожидал, - сказал Пономарев. - У себя на поле сгореть, а в гостях выиграть 3:2 - это очень здорово. Но удачно, конечно, получилось. Конечно, из-за того, что посмотреть матч, по известным причинам, не удалось, по игре, к сожалению, сказать ничего не могу. Может быть, больше везения было здесь? Не знаю. Надо всю игру смотреть - так трудно рассуждать. Но, наверное, где-то помогли и быстрые голы. Возможно, именно это обескуражило португальцев. Они просто обалдели. Хозяева поля никак не думали, что им так быстро голы могут забить. Видимо, рассчитывали взять соперника малой кровью. Ну и где-то все-таки, думаю, и везение здесь сопутствовало «Краснодару».

- Следующим соперником на пути к Лиге чемпионов для краснодарцев станет греческий «Олимпиакос».

- Можно сказать, что по классу «Олимпиакос» - такая же команда, как и «Порту». Поэтому очень тяжелые матчи сейчас ждут российскую команду. Не думаю, что краснодарцы обыграют «Олимпиакос» и выйдут в основную сетку турнира.

- Почему? Кажется, что после «Порту» «Краснодару» уже никто не страшен.

- Такая невероятная игра, как прошедшая, получается, наверное, всего один раз за несколько сезонов. Не думаю, что греки проиграют: они и в обороне понадежнее, чем португальцы, будут, и в атаке у них понастырнее ребята. С португальцами где-то проще играть: они пропустили мяч - растерялись. А греческая команда вряд ли в такой ситуации растеряется. В общем, неприятный это соперник. Поэтому не думаю, что «Краснодар» осенью будет выступать в Лиге чемпионов.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте

Следуйте за нами в Twitter
   Опубликовал:
Теги: Пономарев Краснодар Порту
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Юрист - о скандале с 15-летним игроком: действия "Крыльев" законны. Родители не исполнили условия контракта
Олег Кононов: хочу поздравить "Краснодар" с замечательной победой над "Порту"
Криштиану Роналду работает по индивидуальной программе из-за травмы
Олег Кононов - об акции памяти умершему болельщику: с нашей стороны действия точно будут. Мы скорбим
Шаронова оштрафовали на 200 тысяч рублей, "Рубин" - на 1 миллион 3
Киевское "Динамо" уволило Хацкевича с поста главного тренера 1
Андрей Червиченко: срыв трансляции? Португальцы – «цыгане Европы», с ними всегда сложно
Андрей Червиченко: ещё никто толком не освоил VAR, а наши судьи его уже обманывать научились! 4
Болельщик объяснил, зачем транслировал в YouTube матч "Порту" - "Краснодар: люди не должны платить деньги, чтобы смотреть футбол 10
Владимир Пономарев: игроки "Краснодара" - молодцы, но не думаю, что осенью команда выступит в Лиге чемпионов 4
"Порту" пропустит групповой этап ЛЧ впервые с сезона-2010/11
Эмилиано Сала и пилот отравились угарным газом перед крушением самолета
Уэйн Руни хочет бросить пить, чтобы спасти брак
Иван Перишич: когда зовет такой большой клуб, как "Бавария", вы не медлите с ответом
Директор "Порту": "Матч ТВ" лжёт, что мы изменили условия соглашения 44
Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина в дерби 23
Кристиан Нобоа: в Сочи все рядом: море, казино, но надо оставаться профессионалом 3
Жано Ананидзе: не вижу огня в глазах у молодых ребят: Игнатова, Умярова, Глушенкова 14
Дриусси не сыграет против "Ахмата" 4
Руслан Камболов: Шапи еще больше вырос после игры с "Порту"
Василий Конов: "Матч ТВ" рассматривает возможность подачи иска из-за несоблюдения "Порту" договора 22
"Ливерпуль" и "Рома" договорились о трансфере Ловрена
Теперь не только джокер. Пять матчей, которые сделал Шапи 3
Санчес конфликтовал с одноклубником на тренировке команды
Болельщики ЦСКА выразили соболезнования в связи со смертью фаната "Спартака" 11
"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью известного фаната клуба 1
Вейналдум рассказал о том, как главный тренер Юрген Клопп помог команде снять напряжение
Галицкий отреагировал на победу "Краснодара" над "Порту" 6
Алексей Миранчук рассказал, в чем брат сильнее его 1
Георгий Черданцев: я четыре года не имею отношения к решениям на спортивном телевидении 4
Все новости