Владимир Пономарев: игроки "Краснодара" - молодцы, но не думаю, что осенью команда выступит в Лиге чемпионов

Rusfootball.info прокомментировал победу «Краснодара» над португальским «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а также поделился мнением о перспективах краснодарцев в раунде плей-офф, где их соперником станет греческий «Олимпиакос». Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервьюпрокомментировал победу «Краснодара» над португальским «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а также поделился мнением о перспективах краснодарцев в раунде плей-офф, где их соперником станет греческий «Олимпиакос».

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- Молодцы! Я даже не ожидал от «Краснодара» такой прыти. Да никто, наверное, этого не ожидал, - сказал Пономарев. - У себя на поле сгореть, а в гостях выиграть 3:2 - это очень здорово. Но удачно, конечно, получилось. Конечно, из-за того, что посмотреть матч, по известным причинам, не удалось, по игре, к сожалению, сказать ничего не могу. Может быть, больше везения было здесь? Не знаю. Надо всю игру смотреть - так трудно рассуждать. Но, наверное, где-то помогли и быстрые голы. Возможно, именно это обескуражило португальцев. Они просто обалдели. Хозяева поля никак не думали, что им так быстро голы могут забить. Видимо, рассчитывали взять соперника малой кровью. Ну и где-то все-таки, думаю, и везение здесь сопутствовало «Краснодару».



- Следующим соперником на пути к Лиге чемпионов для краснодарцев станет греческий «Олимпиакос».



- Можно сказать, что по классу «Олимпиакос» - такая же команда, как и «Порту». Поэтому очень тяжелые матчи сейчас ждут российскую команду. Не думаю, что краснодарцы обыграют «Олимпиакос» и выйдут в основную сетку турнира.



- Почему? Кажется, что после «Порту» «Краснодару» уже никто не страшен.



- Такая невероятная игра, как прошедшая, получается, наверное, всего один раз за несколько сезонов. Не думаю, что греки проиграют: они и в обороне понадежнее, чем португальцы, будут, и в атаке у них понастырнее ребята. С португальцами где-то проще играть: они пропустили мяч - растерялись. А греческая команда вряд ли в такой ситуации растеряется. В общем, неприятный это соперник. Поэтому не думаю, что «Краснодар» осенью будет выступать в Лиге чемпионов.