Андрей Червиченко: срыв трансляции? Португальцы – «цыгане Европы», с ними всегда сложно

– Как обычно происходит продажа прав на трансляции, по крайней мере, как это происходило при вас?
– С португальцами всегда сложно, это такие «цыгане Европы». Нельзя дать 100 рублей на три минуты подержать – всё куда-нибудь денут. Не знаю, как сейчас это выглядит, но аргумент, что нет денег на трансляцию, тоже работает. Тем более мы не знаем, какие мысли были у «Порту» – может, с судьей плотно пообщались и не хотели, чтобы была трансляция.
Думаю, у каждой стороны своя правда, истину мы вряд ли найдём. У каждой будут свои весомые аргументы. «Порту» – клуб серьёзный, не думаю, что в имиджевом плане им нужен такой скандал. Думаю, у наших-то тоже рыльце в пушку.
– А когда вы продавали трансляции «Спартака» на «7ТВ»…
– Канал «7ТВ» тоже был моим. Был простой междусобойчик – из одного кармана клал в другой.
– То, что «Матч ТВ» пытался привлечь людей из «Краснодара» – это вообще их проблемы?
– Нет конечно. Скорее всего, прошёл какой-то сбой с оплатой и, видимо, пытались привлечь Галицкого, чтобы он сделал какой-то быстрый платёж, португальцы увидели деньги и дали сигнал. Но вообще из опыта наших встреч с португальцами только неприятные ощущения от всего, что вокруг игры. Играли со «Спортингом» в Лиге чемпионов. Их принимаешь в Москве с хлебом-солью, банкет устраиваешь, а туда приезжаешь – тебя чуть ли не в столовке с целлофановыми скатертями и алюминиевыми вилками принимают.
– Они просто экономные или жлобы?
– Второе. Особенно если первый матч в России, а потом вы едете туда, то они вообще не считают нужным какие-то знаки приличия оказывать. Потому ситуация вчерашняя меня совсем не удивила. Мы с того банкета встали и ушли, я отдельно заказывал ужин в ресторане, потому что это было невероятно неприятно.
С португальцами всегда какие-то недопонимания возникают. Но мне кажется, это косящие под дурачков продуманные действия.
– Наш рынок как-то шагнул в сторону того, чтобы телевидение стало бизнесом?
– Как и футбол. Всё на дотациях. Не думаю, что спортивный канал себя окупает. На старте было много заказного контента, делали программы, но быстро поняли, что это никому не надо, дорого стоит и перешли почти только на трансляции. Но трансляции надо тоже грамотно покупать.
– Газзаев говорил, что стоимость трансляций надо увеличивать раз в 30, чтобы клубы зарабатывали. Возможное приказное действие к чему-то приведёт?
– Можно и в 100 раз увеличить, а кто будет платить? Платить должны потребители. Когда матчи переносят на платное ТВ, народ и так возмущён. А если увеличить стоимость хотя бы в 10 раз, то будет грандиозный скандал. О клубах заботиться надо, но это же всё из кармана простых людей, которые стоят у станка, работают метлой. Для чего им платить раз в 10 больше? Футболисты начнут лучше играть?
Кто хочет тратить на футбол, тот тратит. Кто не хочет – бросает. В каких-то городах клубы брошены, где-то, наоборот, подъём. Зачем вытряхивать последнее у людей и лишать их таких малых радостей, как футбол? Зачем ещё чем-то гадить и пакостить?
– Вы когда-нибудь слышали об интересе иностранных каналов к нашему чемпионату, сейчас его покупают?
– Чтобы покупали наш чемпионат, он должен быть интересен и более-менее похож на то, что мы видим в Европе. Но когда у нас судьи за тур чудят больше, чем в АПЛ за сезон, кому это интересно смотреть? Людям интересно смотреть и делать ставки, но кто рискнёт поставить на наш чемпионат?
Наши игроки не едут выступать в зарубежные клубы. Когда Хонда был в ЦСКА, японцы что-то покупали, но это эпизодические вещи. Должен быть уровень игры такой, какой вчера показал «Краснодар». Может, я подзаклинен на теме судейства, но оно должно быть нормальным, чтобы у людей не поднимались волосы дыбом. Эти красавцы умудряются первыми в мире по-своему трактовать даже VAR. Это уникальные ребята, за них гордость берёт. Ещё никто толком VAR не освоил, а они уже обманывать его научились!
– Постойте, ну матч Россия-Испания на чемпионате мира… Игнашевич валит игрока, судья с VAR показывает от ворот.
– Ну так это же у нас случилось (смеётся).
Я много смотрю чемпионат Франции, смотрят, принимают решения. У нас ребята могут не реагировать на VAR. Тебе подают сигнал, а ты не идёшь смотреть. Никто не может толком понять, как он должен работать. Диву даёшься, как вольготно его трактуют, – заявил Червиченко в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину.
Андрей Червиченко: срыв трансляции? Португальцы – «цыгане Европы», с ними всегда сложно
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с отменой трансляции игры «Порту» – «Краснодар» на «Матч ТВ», вспомнив о личном опыте работы с португальцами.
Фото: mtdata.ru
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