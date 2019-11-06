» » Ал. Миранчук: наиграли с "Ювентусом" минимум на ничью. Результат расстраивает (видео)

Ал. Миранчук: наиграли с "Ювентусом" минимум на ничью. Результат расстраивает (видео)

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвёл итоги матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2), в котором он отметился забитым мячом.
Фото: Rusfootball.info
– Ваши голы «Ювентусу» становятся хорошей традицией.

– К сожалению, это не приносит очков. Это расстраивает, – передаёт слова футболиста корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

Игра в целом была отличная. Думаю, всем болельщикам она понравилась. Есть какой-то плюс, но мы играем для того, чтобы зарабатывать очки.

– В концовке сознательно отдали инициативу? Какие указания были от Сёмина?

– Во время игры он ничего не мог подсказать. Большую часть мы оборонялись, это всегда тяжело. В конце где-то подсели. Сейчас сложно вспомнить момент, когда нам забивали второй гол, но у нас было большее количество игроков, а два футболиста «Ювентуса» обыграли всю оборону. Видимо, на какие-то доли секунд не успели, нас за это наказали.

– Пенальти был, когда мяч попал в руку после выноса из пустых ворот «Ювентуса»?

– Мне, конечно, показалось, что была рука. Но, думаю, наверху всё пересмотрели. Получается, что не было.

– Счёт по игре?

– С нашими моментами мы точно наиграли на ничью. Сложно ответить, чего не хватило. Реализации. Подходы, удары были, вываливались хорошо в контратаки. Очень обидно упускать такие игры что в Турине, что здесь. Будем работать над ошибками.



– Насколько труднее играть с «Ювентусом» по сравнению с российскими командами?

– Это совершенно разные игры. Разный настрой, турниры. Но, в любом случае, приятнее играть с такими командами.

– Гильерме извинялся за пропущенный гол?

– Да что извиняться, игровой момент. Он сам всё понимает. В футболе бывает и такое. Мы быстро отыгрались, создавали моменты.

– После игр с «Ювентусом» представляете себя в итальянском чемпионате?

– Я не думаю об этом сейчас. Общался ли с Роналду? Нет.

– Что сказал Юрий Палыч, какой настрой на следующие игры?

– Пока ничего не сказал. Впереди «Краснодар», есть время подготовиться до следующих игр Лиги чемпионов. Ближе к ним уже и будем обсуждать.

– С кем поменялись футболками?

– Ни с кем. Какое-то было опустошение. Все расстроились, минуту не дотерпели. Это самое неприятное, что может быть в футболе: когда играем неплохо и пропускаем.

– Сколько раз к вам обращались за билетами?

– Это да, ажиотаж был огромный.

По итогам 4 тура «Локомотив» и «Байер» в преддверии очной встречи в Москве набрали по 3 очка, расположившись на последних местах в группе. У идущего вторым «Атлетико» 7 баллов, «Ювентус» лидирует с десятью.


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Теги: Миранчук Ал. Локомотив Ювентус
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